Бен Гордон арестован за избиение двух охранников «Макдоналдса»

Бывший игрок НБА Бен Гордон рано утром в пятницу был арестован по обвинению в избиении двух охранников «Макдоналдса» в Ривер-Норт.

По данным полиции Чикаго, сообщение о нарушении порядка в «Макдоналдсе» поступило около 3:28 утра. 39-летний Гордон ударил и повалил на землю двух охранников заведения. Одному из них 29 лет, другому – 21. Оба пострадавших отказались от медицинской помощи.

Гордону предъявлено обвинение в двух мелких правонарушениях.

10 октября Гордон был арестован в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке после того, как ударил своего 10-летнего сына по лицу, когда они готовились к посадке на рейс в Чикаго. Сообщалось, что во время ареста баскетболист нанес травмы сотрудникам аэропорта и полиции.

В прошлом Гордон уже несколько раз оказывался под арестом. Экс-игрока «Чикаго» задерживали по подозрению в нападении и ограблении в 2017 году. Он также был задержан за вождение автомобиля с поддельными номерными знаками и ложное включение пожарной сигнализации в своем доме в Лос-Анджелесе.

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