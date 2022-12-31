Зак Лавин обновил личный рекорд результативности в сезоне в победной игре с «Детройтом»

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Звездный защитник «Чикаго» Зак Лавин обновил личный рекорд результативности в сезоне в победной встрече с «Детройтом» (132:118) в пятницу.

Лавин набрал 43 очка при 15 из 20 с игры за 38 минут на площадке.

На счету защитника также 3 подбора, 6 передач и 2 перехвата.

«Ничего удивительного. Тот самый Лавин, которого мы все знаем», – заявил после игры защитник «Буллс» Демар Дерозан.

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