Звездный защитник « » обновил личный рекорд результативности в сезоне в победной встрече с « » (132:118) в пятницу.

Лавин набрал 43 очка при 15 из 20 с игры за 38 минут на площадке.

На счету защитника также 3 подбора, 6 передач и 2 перехвата.

«Ничего удивительного. Тот самый Лавин, которого мы все знаем», – заявил после игры защитник «Буллс» .

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