Грэйсон Аллен сбил с ног Демара Дерозана, игрок «Чикаго» в эмоциональной форме выразил недовольство
Бигмен «Буллс» Патрик Уильямс толкнул защитника «Бакс» Грэйсона Аллена, который врезался в Демара Дерозана и сбил его с ног.
Лидер «Чикаго» поднялся с паркета и в эмоциональной форме выразил недовольство действиями соперника.
Аллен имеет плохую репутацию в Чикаго. Защитник «Буллс» Алекс Карузо пропустил семь недель из-за перелома запястья после жесткого фола Грэйсона во время встречи команд в Милуоки в январе прошлого года.
Судьи зафиксировали нарушение у Уильямса. Аллен реализовал два штрафных броска под недовольный гул трибун в Чикаго.
«Все дело в его послужном списке. Если бы на его месте оказался Бобан Марьянович, я бы ничего не сделал. Не знаю, действовал он намеренно или что там произошло», – заявил Дерозан.
«Буллс» отыгрались с «-8» в концовке матча с «Бакс» и победили в овертайме.
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