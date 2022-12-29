Грэйсон Аллен сбил с ног Демара Дерозана, игрок «Чикаго» в эмоциональной форме выразил недовольство

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Бигмен «Буллс» Патрик Уильямс толкнул защитника «Бакс» Грэйсона Аллена, который врезался в Демара Дерозана и сбил его с ног.

Лидер «Чикаго» поднялся с паркета и в эмоциональной форме выразил недовольство действиями соперника.

Аллен имеет плохую репутацию в Чикаго. Защитник «Буллс» Алекс Карузо пропустил семь недель из-за перелома запястья после жесткого фола Грэйсона во время встречи команд в Милуоки в январе прошлого года.

Судьи зафиксировали нарушение у Уильямса. Аллен реализовал два штрафных броска под недовольный гул трибун в Чикаго.

«Все дело в его послужном списке. Если бы на его месте оказался Бобан Марьянович, я бы ничего не сделал. Не знаю, действовал он намеренно или что там произошло», – заявил Дерозан.

«Буллс» отыгрались с «-8» в концовке матча с «Бакс» и победили в овертайме.

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1 комментарий

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Sweetener
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Обоим - и Аллену и ДеРозану - за флопы по фолу нужно было выписать
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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