Бигмен «Буллс» толкнул защитника «Бакс» Грэйсона Аллена, который врезался в и сбил его с ног.

Лидер « » поднялся с паркета и в эмоциональной форме выразил недовольство действиями соперника.

Аллен имеет плохую репутацию в Чикаго. Защитник «Буллс» пропустил семь недель из-за перелома запястья после жесткого фола Грэйсона во время встречи команд в в январе прошлого года.

Судьи зафиксировали нарушение у Уильямса. Аллен реализовал два штрафных броска под недовольный гул трибун в Чикаго.

«Все дело в его послужном списке. Если бы на его месте оказался Бобан Марьянович, я бы ничего не сделал. Не знаю, действовал он намеренно или что там произошло», – заявил Дерозан.

«Буллс» отыгрались с «-8» в концовке матча с «Бакс» и победили в овертайме.

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