Аллей-уп Коби Уайт – Зак Лавин и данк Алперена Шенгюна – лучшие моменты матчей НБА 26 декабря
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 26 декабря.
На вершине Топ-10 оказались аллей-уп от игроков «Чикаго» Коби Уайта и Зака Лавина, а также данк Алперена Шенгюна («Хьюстон»).
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