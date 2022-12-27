Аллей-уп Коби Уайт – Зак Лавин и данк Алперена Шенгюна – лучшие моменты матчей НБА 26 декабря

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 26 декабря.

На вершине Топ-10 оказались аллей-уп от игроков « » и , а также данк (« »).

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗

Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов