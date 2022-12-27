Аллей-уп Коби Уайт – Зак Лавин и данк Алперена Шенгюна – лучшие моменты матчей НБА 26 декабря

Теги Чикаго Хьюстон НБА видео Зак Лавин Коби Уайт Алперен Шенгюн Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 26 декабря.

На вершине Топ-10 оказались аллей-уп от игроков «Чикаго» Коби Уайта и Зака Лавина, а также данк Алперена ШенгюнаХьюстон»).

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