Защитник «Нового Орлеана» стал главным действующим лицом матча с «Филадельфией» (127:116).

Макколлум обновил рекорд «Пеликанс» по 3-очковым за игру (11, также это его личный рекорд) и набрал 42 очка.

Си Джей за 35 минут реализовал 13 из 20 с игры, включая 11 из 16 из-за дуги. На его счету также 4 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

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