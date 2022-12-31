Си Джей Макколлум обновил рекорд «Пеликанс» по 3-очковым и набрал 42 очка в матче с «Сиксерс»

Теги Новый Орлеан Филадельфия НБА видео Си Джей Макколлум Баскетбол

Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум стал главным действующим лицом матча с «Филадельфией» (127:116).

Макколлум обновил рекорд «Пеликанс» по 3-очковым за игру (11, также это его личный рекорд) и набрал 42 очка.

Си Джей за 35 минут реализовал 13 из 20 с игры, включая 11 из 16 из-за дуги. На его счету также 4 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

Майкл Джексон влиял на баскетбол всю жизнь: играл против Расселла, снимался с Джорданом, вдохновлял Кобе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий