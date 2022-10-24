Бигмен «Юты» стал автором решающего попадания на последних секундах овертайма в матче с (122:121 ОТ).

Олиник проник в трехсекундную зону и отправил мяч в корзину за 3,1 секунды до сирены при счете 120:121. Макколлум в ответной атаке промахнулся из-за дуги.

На счету Олиника 20 очков (7 из 12 с игры), 3 подбора и 5 передач за 37 минут.

Обменявшая в межсезонье главных звезд Донована Митчелла и Руди Гобера «Юта» тренера-дебютанта Уилла Харди стартовала с результатом 3-0, две победы одержаны на выезде.

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