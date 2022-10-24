Келли Олиник принес «Юте» победу над «Новым Орлеаном» на последних секундах овертайма
Бигмен «Юты» Келли Олиник стал автором решающего попадания на последних секундах овертайма в матче с «Новым Орлеаном» (122:121 ОТ).
Олиник проник в трехсекундную зону и отправил мяч в корзину за 3,1 секунды до сирены при счете 120:121. Си Джей Макколлум в ответной атаке промахнулся из-за дуги.
На счету Олиника 20 очков (7 из 12 с игры), 3 подбора и 5 передач за 37 минут.
Обменявшая в межсезонье главных звезд Донована Митчелла и Руди Гобера «Юта» тренера-дебютанта Уилла Харди стартовала с результатом 3-0, две победы одержаны на выезде.
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