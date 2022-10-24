Келли Олиник принес «Юте» победу над «Новым Орлеаном» на последних секундах овертайма

Теги Новый Орлеан НБА видео Юта Келли Олиник Си Джей Макколлум Уилл Харди Баскетбол

Бигмен «Юты» Келли Олиник стал автором решающего попадания на последних секундах овертайма в матче с «Новым Орлеаном» (122:121 ОТ).

Олиник проник в трехсекундную зону и отправил мяч в корзину за 3,1 секунды до сирены при счете 120:121. Си Джей Макколлум в ответной атаке промахнулся из-за дуги.

На счету Олиника 20 очков (7 из 12 с игры), 3 подбора и 5 передач за 37 минут.

Обменявшая в межсезонье главных звезд Донована Митчелла и Руди Гобера «Юта» тренера-дебютанта Уилла Харди стартовала с результатом 3-0, две победы одержаны на выезде.

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