Леброну Джеймсу исполнилось 38 лет

Суперзвезде «Лейкерс» сегодня, 30 декабря, исполнилось 38 лет.

Джеймс проводит 20-й сезон в . В 27 матчах нынешнего сезона звездный форвард набирал в среднем 27,8 очка, 8,0 подбора, 6,6 передачи, 1,1 перехвата и 0,6 блок-шота.

В прошлом сезоне Леброн стал самым возрастным игроком в истории лиги, который набирал больше 30 очков в среднем за матч (30,3).

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013 – с «Майами», 2016 – с «Кливлендом», 2020 – с «Лейкерс»), а также четырехкратным MVP финальной серии (2012, 2013, 2016, 2020) и четырехкратным MVP лиги (2009, 2010, 2012, 2013).

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна