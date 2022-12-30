Леброну Джеймсу исполнилось 38 лет
Суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу сегодня, 30 декабря, исполнилось 38 лет.
Джеймс проводит 20-й сезон в НБА. В 27 матчах нынешнего сезона звездный форвард набирал в среднем 27,8 очка, 8,0 подбора, 6,6 передачи, 1,1 перехвата и 0,6 блок-шота.
В прошлом сезоне Леброн стал самым возрастным игроком в истории лиги, который набирал больше 30 очков в среднем за матч (30,3).
Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013 – с «Майами», 2016 – с «Кливлендом», 2020 – с «Лейкерс»), а также четырехкратным MVP финальной серии (2012, 2013, 2016, 2020) и четырехкратным MVP лиги (2009, 2010, 2012, 2013).
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
Смотрите, что он делает в 38 лет.
Мы, будем свидетелями исторических
40+10+10.
А рекорд, по очкам уже в этом сезоне.
Смотрите, как Легенда НБА играет.