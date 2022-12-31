Леброн Джеймс забросил в концовке с фолом, несмотря на сопротивление трех игроков «Хоукс»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором важного попадания в концовке матча с «Хоукс» (130:121).
Джеймс забросил с фолом при счете 117:113, несмотря на сопротивление трех игроков «Атланты».
В пятницу Леброну исполнилось 38 лет. На игре в Атланте присутствовали его мама и жена.
Джеймс набрал 47 очков, 10 подборов и 9 передач.
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