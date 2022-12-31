Леброн Джеймс забросил в концовке с фолом, несмотря на сопротивление трех игроков «Хоукс»

Форвард « » стал автором важного попадания в концовке матча с «Хоукс» (130:121).

Джеймс забросил с фолом при счете 117:113, несмотря на сопротивление трех игроков «Атланты».

В пятницу Леброну исполнилось 38 лет. На игре в Атланте присутствовали его мама и жена.

Джеймс набрал 47 очков, 10 подборов и 9 передач.

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?

«Работаю с психологом: с детства в нас заложены неправильные программы». Иван Лазарев попробовал киберспорт и вернулся в баскетбол