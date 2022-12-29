Леброн Джеймс и Юдонис Хаслем тепло поприветствовали друг друга после матча в Майами

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Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и ветеран «Хит» Юдонис Хаслем тепло поприветствовали друг друга после матча между командами в Майами.

Джеймс и Хаслем были одноклубниками, когда 4-кратный MVP НБА выступал за «Майами». Вместе они дважды становились чемпионами НБА.

«Хит» в среду победили со счетом 112:98.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

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1 комментарий

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Vagant
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Больше матчей до своего 38-летия у Брона не будет.

До своего 38-летия набрали следующее количество очков:
Леброн - 37 813
Коби - 33 643
Карим - 33 262

Это топ3 в истории лиги.

До абсолютного рекорда Карима Джеймсу осталось 575 очков
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