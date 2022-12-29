Леброн Джеймс и Юдонис Хаслем тепло поприветствовали друг друга после матча в Майами

Лидер « » и ветеран «Хит» тепло поприветствовали друг друга после матча между командами в Майами.

Джеймс и Хаслем были одноклубниками, когда 4-кратный MVP НБА выступал за « ». Вместе они дважды становились чемпионами .

«Хит» в среду победили со счетом 112:98.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца