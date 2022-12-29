Леброн Джеймс и Юдонис Хаслем тепло поприветствовали друг друга после матча в Майами
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и ветеран «Хит» Юдонис Хаслем тепло поприветствовали друг друга после матча между командами в Майами.
Джеймс и Хаслем были одноклубниками, когда 4-кратный MVP НБА выступал за «Майами». Вместе они дважды становились чемпионами НБА.
«Хит» в среду победили со счетом 112:98.
Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца
До своего 38-летия набрали следующее количество очков:
Леброн - 37 813
Коби - 33 643
Карим - 33 262
Это топ3 в истории лиги.
До абсолютного рекорда Карима Джеймсу осталось 575 очков