Леброн Джеймс забросил с отклонением, развернувшись в воздухе

Форвард « » во время матча против « » исполнил красивый бросок с отклонением, развернувшись в воздухе.

Эпизод произошел на второй минуте 3-й четверти. Джеймс прошел под кольцом вдоль лицевой линии, обыграв и , выпрыгнул с другой стороны кольца, развернулся в воздухе на 180 градусов и забросил с отклонением.

«Лейкерс» победили «Мэджик» в гостях со счетом 129:110 и прервали свою серию из четырех поражений подряд.

37-летний Леброн завершил матч с 28 очками, 7 подборами и 5 передачами.

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