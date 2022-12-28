Леброн Джеймс забросил с отклонением, развернувшись в воздухе
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Орландо» исполнил красивый бросок с отклонением, развернувшись в воздухе.
Эпизод произошел на второй минуте 3-й четверти. Джеймс прошел под кольцом вдоль лицевой линии, обыграв Паоло Банкеро и Мо Вагнера, выпрыгнул с другой стороны кольца, развернулся в воздухе на 180 градусов и забросил с отклонением.
«Лейкерс» победили «Мэджик» в гостях со счетом 129:110 и прервали свою серию из четырех поражений подряд.
37-летний Леброн завершил матч с 28 очками, 7 подборами и 5 передачами.
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