Леброн Джеймс забросил с отклонением, развернувшись в воздухе

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Орландо НБА видео Моритц Вагнер Паоло Банкеро Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Орландо» исполнил красивый бросок с отклонением, развернувшись в воздухе.

Эпизод произошел на второй минуте 3-й четверти. Джеймс прошел под кольцом вдоль лицевой линии, обыграв Паоло Банкеро и Мо Вагнера, выпрыгнул с другой стороны кольца, развернулся в воздухе на 180 градусов и забросил с отклонением.

«Лейкерс» победили «Мэджик» в гостях со счетом 129:110 и прервали свою серию из четырех поражений подряд.

37-летний Леброн завершил матч с 28 очками, 7 подборами и 5 передачами.

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1 комментарий

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Raiset Gible
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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