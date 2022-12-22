«Лейкерс» хотят услышать мнения нескольких докторов по травме Энтони Дэвиса

« » хотят ознакомиться с мнениями нескольких докторов по травме звездного форварда .

Дэвис выбыл с травмой правой стопы. Изначально сообщалось, что на восстановление уйдет как минимум 1 месяц.

Позже появилась информация, что возвращение Энтони может состояться только через 2-3 месяца.

В нынешнем сезоне НБА Дэвис провел 25 матчей, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.

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