«Лейкерс» хотят услышать мнения нескольких докторов по травме Энтони Дэвиса

Теги травмы Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» хотят ознакомиться с мнениями нескольких докторов по травме звездного форварда Энтони Дэвиса.

Дэвис выбыл с травмой правой стопы. Изначально сообщалось, что на восстановление уйдет как минимум 1 месяц.

Позже появилась информация, что возвращение Энтони может состояться только через 2-3 месяца.

В нынешнем сезоне НБА Дэвис провел 25 матчей, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.

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3 комментария

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Vagant
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Ответ Я из Ленинграда
... К Vagant обратитесь он распишет...
Я не медик. Но не понимаю, что так темного. Есть переломы в стопе? Разрывы связок?
Зачем еще брать игрока с тяжелой травмой на выезд? Пусть дома сидит и докторов принимает.
Короче, дело темное.
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Я из Ленинграда
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... К Vagant обратитесь он распишет...
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problemzz9
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пусть пропишут ему 80мг оксиконтина дважды в день и будь как огурчик)
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