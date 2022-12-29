Виктор Вембаньяма: «Танкинг? Странная стратегия»

Претендент на первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма назвал танкинг «странной стратегией».

«Танкинг? Странная стратегия.

Мне кажется, что это неразумно, и стараюсь не думать об этом. Я также слышал, что НБА рассматривала возможность изменения нескольких правил для меня, но меня это не волнует», – сказал французский форвард.

Также Вембаньяма признался, что еще не решил, за какой клуб НБА он хотел бы выступать.

«Даже если бы у меня был такой клуб на примете, я бы не назвал. Но его нет», – сказал француз.

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