Чемпионат Франции. Матч всех звезд. 27 очков Вембаньямы помогли «Звездам Франции» обыграть «Звезд мира»

Теги чемпионат Франции Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

Сегодня в Париже состоялся Матч всех звезд французской лиги, в котором «Звезды Франции» одержали победу над «Звездами мира» со счетом 136:128.

Лучшим игроком в составе победителей стал форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма, который набрал 27 очков, сделал 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Чемпионат Франции

Матч всех звезд

Звезды Франции — Звезды мира – 136:128  (28:43, 36:32, 42:24, 30:29)

ЗВЕЗДЫ ФРАНЦИИ: Вембаньяма (27 + 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота), Бегарин (25 + 12 подборов), Де Коло (7 + 6 передач).

ЗВЕЗДЫ МИРА: Палмер (32).

29 декабря. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Julius Nwosu
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Какая то клоунада, чтобы в очередной раз попиарить этого мутанта. Монако со всеми звездами в Евролиге играют, а эти, в то же самое время, без них этот цирк устраивают.
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