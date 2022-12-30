Ив Понc выиграл конкурс по данкам, перепрыгнув через Виктора Вембаньяму

Атакующий защитник « » Ив Понc стал победителем конкурса по броскам сверху, который прошел в рамках Матча всех звезд французской лиги.

Бывший игрок «Мемфиса» исполнил данк, перепрыгнув через 220-сантиметрового форварда «Метрополитана» .

Также Понс забил сверху, оттолкнувшись от линии штрафных.

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