НБА. «Кливленд» примет «Бруклин», «Новый Орлеан» сыграет с «Индианой» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Кливленд» примет на своей арене «Бруклин», который одержал восемь побед подряд. Занимающий 2-е место на Западе «Новый Орлеан» сыграет с «Индианой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 27 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 27 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 27 декабря, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 27 декабря, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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