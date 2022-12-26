НБА. «Кливленд» примет «Бруклин», «Новый Орлеан» сыграет с «Индианой» и другие матчи

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата состоятся семь матчей.

« » примет на своей арене « », который одержал восемь побед подряд. Занимающий 2-е место на Западе « » сыграет с «Индианой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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