НБА. «Кливленд» примет «Бруклин», «Новый Орлеан» сыграет с «Индианой» и другие матчи

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Кливленд» примет на своей арене «Бруклин», который одержал восемь побед подряд. Занимающий 2-е место на Западе «Новый Орлеан» сыграет с «Индианой».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Бруклин
Дата проведения
27 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Детройт – Клипперс
Дата проведения
27 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Майами – Миннесота
Дата проведения
27 декабря, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Хьюстон
Дата проведения
27 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Индиана
Дата проведения
27 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Юта
Дата проведения
27 декабря, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Портленд – Шарлотт
Дата проведения
27 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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