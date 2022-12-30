Гэри Пэйтон II не сыграет в матче против «Уорриорз»

Теги травмы Голден Стэйт Портленд НБА Гэри Пэйтон II Баскетбол

Атакующий защитник «Портленда» Гэри Пэйтон II пропустит сегодняшний матч против своей бывшей команды «Голден Стэйт».

Пэйтон перешел в «Блэйзерс» минувшим летом, подписав 3-летний контракт на 28 миллионов долларов. В июле он перенес операцию из-за проблем с мышцами брюшной полости и пропустил начало сезона.

Ожидалось, что Пэйтон дебютирует в сезоне на этой неделе.

В прошлом сезоне Пэйтон стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт».

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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