Гэри Пэйтон II не сыграет в матче против «Уорриорз»

Атакующий защитник « » пропустит сегодняшний матч против своей бывшей команды «Голден Стэйт».

Пэйтон перешел в «Блэйзерс» минувшим летом, подписав 3-летний контракт на 28 миллионов долларов. В июле он перенес операцию из-за проблем с мышцами брюшной полости и пропустил начало сезона.

Ожидалось, что Пэйтон дебютирует в сезоне на этой неделе.

В прошлом сезоне Пэйтон стал чемпионом в составе «Голден Стэйт».

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?