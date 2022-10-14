Гэри Пэйтон II пропустит старт сезона из-за июльской операции. Его состояние оценят через 2 недели
Новобранец «Портленда» Гэри Пэйтон II в июле перенес операцию из-за проблем с мышцами брюшной полости.
Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс, «Блэйзерс» оценят готовность Пэйтона к возвращению в состав через 2 недели.
Пэйтон минувшим летом подписал с «Блэйзерс» 3-летний контракт на 28 миллионов долларов. Перед этим он стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт».
«Портленд» начнет новый сезон 20 октября выездным матчем против «Сакраменто».
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