Гэри Пэйтон II пропустит старт сезона из-за июльской операции. Его состояние оценят через 2 недели

Новобранец в июле перенес операцию из-за проблем с мышцами брюшной полости.

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс, «Блэйзерс» оценят готовность Пэйтона к возвращению в состав через 2 недели.

Пэйтон минувшим летом подписал с «Блэйзерс» 3-летний контракт на 28 миллионов долларов. Перед этим он стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт».

«Портленд» начнет новый сезон 20 октября выездным матчем против «Сакраменто».

Контракты и платежные ведомости НБА

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