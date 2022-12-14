Гэри Пэйтон II планирует вернуться в строй через 1-2 недели

Теги травмы Портленд НБА Гэри Пэйтон II Баскетбол

Атакующий защитник «Портленда» Гэри Пэйтон II близок к возвращению на площадку после травмы.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, игрок планирует дебютировать в нынешнем сезоне через 1-2 недели.

Пэйтон перешел в «Блэйзерс» минувшим летом, подписав 3-летний контракт на 28 миллионов долларов. В июле он перенес операцию из-за проблем с мышцами брюшной полости и пропустил начало сезона.

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