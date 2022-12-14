Гэри Пэйтон II планирует вернуться в строй через 1-2 недели

Атакующий защитник близок к возвращению на площадку после травмы.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, игрок планирует дебютировать в нынешнем сезоне через 1-2 недели.

Пэйтон перешел в «Блэйзерс» минувшим летом, подписав 3-летний контракт на 28 миллионов долларов. В июле он перенес операцию из-за проблем с мышцами брюшной полости и пропустил начало сезона.

Тинейджер из «Атланты» – новый король победных бросков! 2 «баззера» всего за 23 игры в НБА – уже обогнал Карри, Янниса и Йокича