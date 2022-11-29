Руководитель клуба Западной конференции: «Игроки «Уорриорз» расстроены тем, что клуб отпустил Гэри Пэйтона II»
По словам руководителя одного из клубов Западной конференции, игроки «Голден Стэйт» огорчены тем, что руководители клуба в межсезонье не подписали новый контракт с защитником Гэри Пэйтоном II.
«Если что-то и расстроило игроков «Уорриорз», так это то, что клуб отпустил Пэйтона и позволил ему подписать контракт с другой командой.
Все понимают, что с налогом на роскошь было очень сложно сохранить Пэйтона, но они могли оставить его и позволить Кевону Луни уйти, потому что теоретически заменить бигмена было бы легче», – сказал функционер.
Пэйтон в межсезонье покинул «Голден Стэйт» подписал с «Портлендом» трехлетний контракт на 28 млн долларов.
Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?
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