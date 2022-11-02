Гэри Пэйтон II вернется в строй не раньше середины ноября

Атакующий защитник пропустит еще как минимум две недели из-за травмы.

Как сообщает инсайдер TNT Крис Хэйнс, Пэйтон надеется дебютировать за новую команду в матче против 15 ноября.

В июле 29-летний баскетболист перенес операцию из-за проблем с мышцами брюшной полости и пропустил начало сезона.

Минувшим летом Пэйтон подписал с «Блэйзерс» 3-летний контракт на 28 миллионов долларов. Перед этим он стал чемпионом в составе .

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