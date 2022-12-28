Между Торри Крэйгом и Диллоном Бруксом произошла стычка

Во время матча «Мемфис» – « » (108:125) между Торри Крэйгом («Санз») и («Гризлис») произошла небольшая стычка.

В середине первой четверти Брукс убежал в быстрый отрыв, но получил блок-шот от Крэйга, после чего мяч ушел в аут от упавшего на паркет Брукса. Поднявшись, Брукс вступил в словесную перепалку с Крэйгом.

Лидер « » заступился за партнера по команде и тоже принял участие в стычке.

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