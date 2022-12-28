Между Торри Крэйгом и Диллоном Бруксом произошла стычка

Теги Мемфис Финикс НБА Диллон Брукс Торри Крэйг Джа Морэнт Баскетбол

Во время матча «Мемфис» – «Финикс» (108:125) между Торри Крэйгом («Санз») и Диллоном Бруксом («Гризлис») произошла небольшая стычка.

В середине первой четверти Брукс убежал в быстрый отрыв, но получил блок-шот от Крэйга, после чего мяч ушел в аут от упавшего на паркет Брукса. Поднявшись, Брукс вступил в словесную перепалку с Крэйгом.

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт заступился за партнера по команде и тоже принял участие в стычке.

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3 комментария

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Кирилл Шмидт
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А можно этого клоуна из Мемфиса угомонить уже? Очень средний игрок, ничего не выигравший - а понтов Овер много. При этом вообще никакого уважения к соперникам. Дико раздражает
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Tim Timson
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Морис третий)
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ArizonaCactus
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Брукс, конечно, такой гопник!
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