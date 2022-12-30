Лука Дончич установил рекорд НБА, набрав в двух подряд матчах с трипл-даблами 95 очков
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл во втором матче подряд.
Очередной трипл-дабл Дончича – 35 очков, 15 подборов и 12 передач за 34 минуты – помог «Далласу» выиграть у «Хьюстона» со счетом 129:114.
В предыдущей встрече с «Нью-Йорком» у словенца был исторический трипл-дабл с 60 набранными очками.
Лидер «Далласа» установил рекорд НБА, набрав в двух подряд матчах с трипл-даблами в сумме 95 очков.
Дончич лидирует в нынешнем сезоне НБА по трипл-даблам – 8.
Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену
2 комментария