Лука Дончич завершил первую половину матча с «Рокетс» дальним 3-очковым под сирену
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал автором эффектного попадания в матче с «Хьюстоном» (129:114).
Дончич завершил первую половину встречи дальним 3-очковым под сирену, после чего исполнил танец.
На счету Дончича трипл-дабл – 35 очков, 15 подборов и 12 передач за 34 минуты.
Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену
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