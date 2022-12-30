Лука Дончич завершил первую половину матча с «Рокетс» дальним 3-очковым под сирену

Разыгрывающий «Мэверикс» стал автором эффектного попадания в матче с « » (129:114).

Дончич завершил первую половину встречи дальним 3-очковым под сирену, после чего исполнил танец.

На счету Дончича трипл-дабл – 35 очков, 15 подборов и 12 передач за 34 минуты.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену