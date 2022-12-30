«Торонто» отчислил Джастина Шэмпени

« » отчислил форварда (21 год, 198 см).

Шэмпени провел прошлый сезон в «Рэпторс» на двустороннем контракте. Форвард принял участие в 36 матчах НБА, набирая в среднем 2,3 очка и 2,0 подбора.

В июле «Торонто» подписал с Шэмпени 2-летний минимальный контракт. Джастин принял участие в 3 встречах текущей регулярки, набирая 2,0 очка и 1,3 подбора в среднем за игру.

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