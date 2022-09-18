«Никс» подписали Святослава Михайлюка на год

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«Нью-Йорк» подписал частично гарантированный однолетний контракт с атакующим защитником Святославом Михайлюком (25 лет, 201 см), пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Михайлюк успешно выступил на Евробаскете-2022 в составе сборной Украины. Его команда вышла в плей-офф, но уступила сборной Польши в 1/8 финала.

В прошлом сезоне Михайлюк провел 56 матчей за «Торонто», набирая в среднем 4,6 очка при реализации 30,6% из-за дуги.

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