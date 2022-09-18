«Никс» подписали Святослава Михайлюка на год

подписал частично гарантированный однолетний контракт с атакующим защитником (25 лет, 201 см), пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Михайлюк успешно выступил на Евробаскете-2022 в составе сборной Украины. Его команда вышла в плей-офф, но уступила сборной Польши в 1/8 финала.

В прошлом сезоне Михайлюк провел 56 матчей за , набирая в среднем 4,6 очка при реализации 30,6% из-за дуги.

Евробаскет – это сенсации каждый день. Теперь вот и Лука Дончич отлетел от поляков