Джош Джексон подписал с «Торонто» негарантированный контракт на год

официально объявил о подписании контракта с форвардом (25 лет, 203 см).

По информации HoopsHype, стороны заключили негарантированный однолетний контракт на сумму около 2,3 миллиона долларов. Контракт станет полностью гарантированным, если игрок не будет отчислен до 17 октября.

В прошлом сезоне четвертый пик драфта-2017 выступал за «Детройт» и «Сакраменто».

В 51 матче регулярного чемпионата-2021/22 Джексон набирал в среднем 6,4 очка и 2,8 подбора за 16,3 минуты на площадке.

Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь