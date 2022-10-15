«Торонто» отчислил Джоша Джексона, Ди Джея Уилсона и Гэйба Брауна

расстался с тремя форвардами по итогам предсезонного лагеря.

(25 лет, 203 см) имел негарантированный контракт. 4-й пик драфта-2017 провел 5 предсезонных матчей, набирая в среднем 5,4 очка за 12,6 минуты на площадке.

(26 лет, 208 см) в июле заключил двухлетнее соглашение с «Рэпторз». После отчисления он получит 250 000 долларов.

Гэйб Браун (22 года, 203) не был выбран на драфте этого года, но принял участие в тренировочном лагере «Торонто». Ожидается, что он будет выступать за фарм-команду «Рэпторз» в G-лиге.

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