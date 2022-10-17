«Рэпторс» подписали Сэйбена Ли

подписал контракт Exhibit 10 с разыгрывающим защитником Сэйбеном Ли (23 года, 188 см).

Ожидается, что Ли будет выступать за «Рэпторс 905» в G-лиге.

Защитник готовился к сезону в тренировочном лагере «Финикса», но не получил место в итоговом составе команды и был отчислен.

Ли был выбран «Ютой» под 38-м номером на драфте 2020 года и отправлен в . За два сезона в «Пистонс» он сыграл 85 матчей, набирая в среднем 5,6 очка, 2,2 подбора и 3,3 передачи.

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