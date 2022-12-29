Джулиус Рэндл сломал несколько стульев после поражения от «Далласа»

Теги происшествия Даллас Нью-Йорк НБА Американ Эйрлайнс Центр Джулиус Рэндл Лука Дончич Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл сломал несколько стульев после обидного поражения от «Далласа» во вторник.

«Никс» были близки к победе в основное время, но упустили лидерство и уступили в овертайме. Лука Дончич набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

Раздосадованный Рэндл сломал несколько стульев в подтрибунном помещении и гостевой раздевалке арены техасского клуба.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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4 комментария

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Archer_Great
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Ну так Рэндл сыграл немаловажную роль в том камбэке Далласа)
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Sonder
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майкл ломал на один больше
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4eLOVE4iK
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Это было действительно больно обидно, я даже не являясь фанатом Никс это прочувствовал.
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Вася Пупкин
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Это случаем не рекорд? С какого года вообще ведётся статистика по сломанным стульям?
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