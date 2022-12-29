Джулиус Рэндл сломал несколько стульев после поражения от «Далласа»

Форвард « » сломал несколько стульев после обидного поражения от « » во вторник.

«Никс» были близки к победе в основное время, но упустили лидерство и уступили в овертайме. набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

Раздосадованный Рэндл сломал несколько стульев в подтрибунном помещении и гостевой раздевалке арены техасского клуба.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену