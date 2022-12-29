Джулиус Рэндл сломал несколько стульев после поражения от «Далласа»
Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл сломал несколько стульев после обидного поражения от «Далласа» во вторник.
«Никс» были близки к победе в основное время, но упустили лидерство и уступили в овертайме. Лука Дончич набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач.
Раздосадованный Рэндл сломал несколько стульев в подтрибунном помещении и гостевой раздевалке арены техасского клуба.
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