«Мавс» устроили Луке Дончичу «холодный душ» в раздевалке после его рекордного трипл-дабла

Игроки « » облили водой в раздевалке после матча против « » (126:121).

Словенец завершил встречу с показателями 60 очков, 21 подбор и 10 передач. Он стал первым игроком в истории НБА с линейкой 60+20+10, обновил личные рекорды по количеству очков и подборов за один матч и установил рекорд «Маверикс» по результативности в одном матче.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену