«Мавс» устроили Луке Дончичу «холодный душ» в раздевалке после его рекордного трипл-дабла

Теги Даллас Нью-Йорк НБА видео Лука Дончич Баскетбол

Игроки «Далласа» облили водой Луку Дончича в раздевалке после матча против «Нью-Йорка» (126:121).

Словенец завершил встречу с показателями 60 очков, 21 подбор и 10 передач. Он стал первым игроком в истории НБА с линейкой 60+20+10, обновил личные рекорды по количеству очков и подборов за один матч и установил рекорд «Маверикс» по результативности в одном матче.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Latrell
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лука аппарат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий