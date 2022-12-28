«Мавс» устроили Луке Дончичу «холодный душ» в раздевалке после его рекордного трипл-дабла
Игроки «Далласа» облили водой Луку Дончича в раздевалке после матча против «Нью-Йорка» (126:121).
Словенец завершил встречу с показателями 60 очков, 21 подбор и 10 передач. Он стал первым игроком в истории НБА с линейкой 60+20+10, обновил личные рекорды по количеству очков и подборов за один матч и установил рекорд «Маверикс» по результативности в одном матче.
Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену
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