Джейсон Кидд: «Решающий путбэк был сделан благодаря Джавейлу Макги»

Главный тренер « » отметил вклад центрового в решающий подбор в нападении на последних секундах основного времени матча против « » (126:121 ОТ).

«Лука никогда не сдается. Как видите. Сегодня в концовке мы были лучше. Решающий путбэк был сделан благодаря Джавейлу. Это был важный момент в исполнении Джавейла, который провел весь матч на скамейке, а потом помог сравнять счет.

Но опять же, Лука не сдается. Он продолжает играть, и его партнеры по команде тоже не сдаются. Каждый сыграл свою роль в этом важном моменте в концовке», – сказал Кидд.