Джейсон Кидд: «Решающий путбэк был сделан благодаря Джавейлу Макги»

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Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд отметил вклад центрового Джавейла Макги в решающий подбор в нападении на последних секундах основного времени матча против «Нью-Йорка» (126:121 ОТ).

«Лука никогда не сдается. Как видите. Сегодня в концовке мы были лучше. Решающий путбэк был сделан благодаря Джавейлу. Это был важный момент в исполнении Джавейла, который провел весь матч на скамейке, а потом помог сравнять счет.

Но опять же, Лука не сдается. Он продолжает играть, и его партнеры по команде тоже не сдаются. Каждый сыграл свою роль в этом важном моменте в концовке», – сказал Кидд.

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2 комментария

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vlasovsport
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А не надо МакГи на скамейке держать, может до таких ситуаций и не дойдет.
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сейяр снайпер
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Благодаря точным попаданиям Спенсера тоже.
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