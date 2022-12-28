«Я думал, что мы выиграли». Дончич объяснил свою реакцию на бросок, который перевел матч в овертайм

Разыгрывающий « » объяснил свою бурную реакцию на попадание за секунду до конца основного времени матча против « ».

«Многие спрашивали меня об этом в раздевалке. Дело в том, что я думал, что мы выиграли.

Вот почему я так бросился к зрителям. Я думал, что мы выиграли матч, а потом увидел, что ничья. Я подумал: «Уф», – цитирует Дончича ESPN.com.

«Мэверикс» победили в овертайме – 126:121. Дончич оформил исторический трипл-дабл – 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

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