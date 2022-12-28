«Я думал, что мы выиграли». Дончич объяснил свою реакцию на бросок, который перевел матч в овертайм

Теги Даллас Нью-Йорк НБА видео Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич объяснил свою бурную реакцию на попадание за секунду до конца основного времени матча против «Нью-Йорка».

«Многие спрашивали меня об этом в раздевалке. Дело в том, что я думал, что мы выиграли.

Вот почему я так бросился к зрителям. Я думал, что мы выиграли матч, а потом увидел, что ничья. Я подумал: «Уф», – цитирует Дончича ESPN.com.

«Мэверикс» победили в овертайме – 126:121. Дончич оформил исторический трипл-дабл – 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

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3 комментария

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Техасский бродяга
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Если он думал, что они до второго штрафного проигрывали одно очко, то зачем он намеренно его мазал? Проще было просто его реализовать и перевести игру в овертайм
Так что лукавит Лука)
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SiberMK
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Во время празднования Луки, подумал на секунду, что он не празднует, а сигнализирует нарушение и хочет энд ван )
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Кирилл
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Сыграл немного «наперед» ))
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