«Я думал, что мы выиграли». Дончич объяснил свою реакцию на бросок, который перевел матч в овертайм
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич объяснил свою бурную реакцию на попадание за секунду до конца основного времени матча против «Нью-Йорка».
«Многие спрашивали меня об этом в раздевалке. Дело в том, что я думал, что мы выиграли.
Вот почему я так бросился к зрителям. Я думал, что мы выиграли матч, а потом увидел, что ничья. Я подумал: «Уф», – цитирует Дончича ESPN.com.
«Мэверикс» победили в овертайме – 126:121. Дончич оформил исторический трипл-дабл – 60 очков, 21 подбор и 10 передач.
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Так что лукавит Лука)