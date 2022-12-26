Джа Морэнт повторил достижение Карима Абдул-Джаббара для дебютантов рождественских матчей

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Карим Абдул-Джаббар Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт дебютировал в рождественских матчах НБА.

Во встрече с «Голден Стэйт» (109:123) Морэнт набрал 36 очков, 7 подборов и 8 передач при 15 из 29 с игры.

Морэнт повторил достижение легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара для дебютантов рождественских матчей. Только им удавалось набирать как минимум 35 очков, 5 подборов и 5 передач в первой игре на Рождество.

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3 комментария

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...Quo Vadis...
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Как Морент чуть не вколотил через пол команды воинов (неудавшийся данк Брауна этого же дня из Бостона отдыхает) - это должно быть даже так, промазанный, в топ - 10.)
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...Quo Vadis...
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Ответ Consistency
Улететь в первой же рождественской и для себя, и для всего франчайза игре и первой со времен Месопотамии антуражной игре Мемфиса по нацтв без особых шансов полу-второму составу плетущихся на дне таблицы гсв это достижение помощнее бгггг
Жалко, что ты матч не смотрел.
+1
-3
-2
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Consistency
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Улететь в первой же рождественской и для себя, и для всего франчайза игре и первой со времен Месопотамии антуражной игре Мемфиса по нацтв без особых шансов полу-второму составу плетущихся на дне таблицы гсв это достижение помощнее бгггг
+4
-2
+2
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