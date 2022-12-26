Разыгрывающий « » дебютировал в рождественских матчах НБА.

Во встрече с « » (109:123) Морэнт набрал 36 очков, 7 подборов и 8 передач при 15 из 29 с игры.

Морэнт повторил достижение легендарного центрового для дебютантов рождественских матчей. Только им удавалось набирать как минимум 35 очков, 5 подборов и 5 передач в первой игре на Рождество.

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