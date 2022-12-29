Зайона Уильямсона облили водой после матча, в котором он обновил рекорд результативности

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Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон обновил личный рекорд результативности в матче с «Миннесотой» (119:118).

На счету Зайона в среду 43 очка, 3 подбора и 5 передач при 14 из 21 с игры за 34 минуты на площадке.

В начале послематчевого интервью одноклубники облили Зайона водой.

«Всегда приятно добиться победы. Я люблю побеждать, команда любит побеждать, организация любит побеждать. Это приятное чувство», – заявил Уильямсон.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться

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