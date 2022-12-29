Форвард «Нового Орлеана» обновил личный рекорд результативности в матче с «Миннесотой» (119:118).

На счету Зайона в среду 43 очка, 3 подбора и 5 передач при 14 из 21 с игры за 34 минуты на площадке.

В активе Уильямсона также все 14 последних очков «Пеликанс» в игре, которые были набраны за 2 минуты и 44 секунды под занавес четвертой четверти.

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