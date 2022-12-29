Зайон Уильямсон в игре с «Миннесотой» набрал рекордные в карьере 43 очка, включая 14 подряд в концовке

Теги Миннесота Новый Орлеан НБА видео Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон обновил личный рекорд результативности в матче с «Миннесотой» (119:118).

На счету Зайона в среду 43 очка, 3 подбора и 5 передач при 14 из 21 с игры за 34 минуты на площадке.

В активе Уильямсона также все 14 последних очков «Пеликанс» в игре, которые были набраны за 2 минуты и 44 секунды под занавес четвертой четверти.

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1 комментарий

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Вадим flanec
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Зайон-решает.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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