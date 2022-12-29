Разыгрывающий «Миннесоты» Д’Анджело Расселл раскритиковал судей, которые, как он считает, оберегают форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона.

«В одном из эпизодов он просто снес нашего парня. Мы играем в баскетбол, Зайон в американский футбол.

Его нельзя трогать, против него нельзя защищаться. Неплохие условия для него», – заявил Расселл.

в игре с «Миннесотой» (119:118) набрал рекордные в карьере 43 очка, включая 14 подряд в концовке. Он реализовал 14 из 19 штрафных.

Хосе подкрался незаметно. В НБА появился парень с доселе невиданным стилем защиты