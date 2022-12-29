Д’Анджело Расселл раскритиковал судей за особый подход к Уильямсону: «Мы играем в баскетбол, Зайон в американский футбол»

Теги Миннесота Новый Орлеан НБА судьи Д’Анджело Расселл Зайон Уильямсон Баскетбол

Разыгрывающий «Миннесоты» Д’Анджело Расселл раскритиковал судей, которые, как он считает, оберегают форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона.

«В одном из эпизодов он просто снес нашего парня. Мы играем в баскетбол, Зайон в американский футбол.

Его нельзя трогать, против него нельзя защищаться. Неплохие условия для него», – заявил Расселл.

Уильямсон в игре с «Миннесотой» (119:118) набрал рекордные в карьере 43 очка, включая 14 подряд в концовке. Он реализовал 14 из 19 штрафных.

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2 комментария

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mibX
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По стопам Леброна и Янниса. Лиге нужны звёздные танки, которые давят краску
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byvalyi
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Небольшая правда в этом есть!
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