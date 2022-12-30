Защитник «Индианы» стал автором исторического попадания в матче с « » (135:126).

Хилд подхватил мяч сразу после стартового спорного, развернулся и точно бросил из-за дуги. Бадди уложился всего в 3 секунды, теперь ему принадлежит самое быстрое 3-очковое попадание в истории (с момента появления статистики play-by-play в 1996 году).

Предыдущий рекорд также установил игрок «Пэйсерс». 5 марта 2000 года забросил из-за дуги через 4 секунды после начала встречи с «Уорриорз».

На счету Хилда в четверг 25 очков (10 из 14 с игры, включая 5 из 6 из-за дуги), 3 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

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