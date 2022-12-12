Майкл Дуглас: «Сказал Виктору Вембаньяме, что он должен отправиться во Флориду»

Знаменитый американский актер Майкл Дуглас признался, что мечтает о том, чтобы 18-летний французский форвард оказался в «Майами».

«Он впечатляет. Он прекрасно двигается, у него очень хорошая семья, его брат очень талантлив, я желаю ему всего наилучшего.

Я большой поклонник баскетбола, и я выбрал бы его под первым номером драфта. Я болею за «Майами Хит», но не думаю, что у них есть шанс заполучить его.

Я сказал Виктору: «Ты должен отправиться во Флориду», – рассказал актер.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме