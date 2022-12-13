Бигмен «Метрополитана» считается безусловным фаворитом предстоящего драфта НБА.

Как информирует BasketNews, календарь французского чемпионата составлен таким образом, что финальная серия плей-офф пройдет параллельно с церемонией выбора молодых игроков в НБА.

Сообщается, что французская лига может внести изменения в расписание, чтобы Вембаньяма в случае выхода его команды в финал смог посетить драфт, который пройдет в Нью-Йорке 22 июня.

Пять лет назад экс-игрок «Страсбура» летал из Франции в США на драфт между четвертым и пятым матчами финальной серии французского чемпионата.

Вембаньямы на данный момент делит 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме