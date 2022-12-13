Французская лига может изменить календарь, чтобы Вембаньяма попал на драфт НБА. Финал сезона совпадает с датой церемонии
Бигмен «Метрополитана» Виктор Вембаньяма считается безусловным фаворитом предстоящего драфта НБА.
Как информирует BasketNews, календарь французского чемпионата составлен таким образом, что финальная серия плей-офф пройдет параллельно с церемонией выбора молодых игроков в НБА.
Сообщается, что французская лига может внести изменения в расписание, чтобы Вембаньяма в случае выхода его команды в финал смог посетить драфт, который пройдет в Нью-Йорке 22 июня.
Пять лет назад экс-игрок «Страсбура» Франк Ниликина летал из Франции в США на драфт между четвертым и пятым матчами финальной серии французского чемпионата.
«Метрополитан» Вембаньямы на данный момент делит 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
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