Французская лига может изменить календарь, чтобы Вембаньяма попал на драфт НБА. Финал сезона совпадает с датой церемонии

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Бигмен «Метрополитана» Виктор Вембаньяма считается безусловным фаворитом предстоящего драфта НБА.

Как информирует BasketNews, календарь французского чемпионата составлен таким образом, что финальная серия плей-офф пройдет параллельно с церемонией выбора молодых игроков в НБА.

Сообщается, что французская лига может внести изменения в расписание, чтобы Вембаньяма в случае выхода его команды в финал смог посетить драфт, который пройдет в Нью-Йорке 22 июня.

Пять лет назад экс-игрок «Страсбура» Франк Ниликина летал из Франции в США на драфт между четвертым и пятым матчами финальной серии французского чемпионата.

«Метрополитан» Вембаньямы на данный момент делит 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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