Тони Паркер: «Вембаньяме нужно просто быть собой»

Теги Тони Паркер Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Франции драфт НБА LDLC АСВЕЛ Виллербан Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

Прославленный игрок НБА, ныне президент «Виллербана» Тони Паркер дал совет Виктору Вембаньяме, который является главным претендентом на первый пик драфта-2023.

«Мой совет ему – быть уверенным в собственных ожиданиях. Невозможно угодить всем. Люди будут думать, что он должен играть определенным образом, быть Кевином Дюрэнтом или еще кем-нибудь. Ему нужно просто быть собой, иметь собственные ожидания», – заявил Паркер.

Вембаньяма выступал за «Виллербан» в прошлом сезоне. Летом он перешел в «Метрополитан», за который набирает в чемпионате Франции 23,6 очка, 9,4 подбора и 2,8 блок-шота в среднем за матч.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы