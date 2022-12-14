Прославленный игрок НБА, ныне президент «Виллербана» дал совет , который является главным претендентом на первый пик драфта-2023.

«Мой совет ему – быть уверенным в собственных ожиданиях. Невозможно угодить всем. Люди будут думать, что он должен играть определенным образом, быть Кевином Дюрэнтом или еще кем-нибудь. Ему нужно просто быть собой, иметь собственные ожидания», – заявил Паркер.

Вембаньяма выступал за в прошлом сезоне. Летом он перешел в , за который набирает в чемпионате Франции 23,6 очка, 9,4 подбора и 2,8 блок-шота в среднем за матч.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме