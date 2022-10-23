Новичок Беннедикт Матурин набрал 27 очков и повторил достижение Реджи Миллера
Новичок «Индианы» Беннедикт Матурин набрал 27 очков (5 из 8 из-за дуги) и сделал 7 подборов в субботнем победном матче против «Детройта» (124:115).
20-летний атакующий защитник стал вторым новичком в истории «Пэйсерс», который, выходя со скамейки запасных, в двух матчах подряд набирал 20+ очков. Легендарному Реджи Миллеру удалось это в 1987 году, причем в четырех матчах подряд.
Матурин был выбран под 6-м номером драфта-2022.
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