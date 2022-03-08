Джеймс Харден сравнялся с Реджи Миллером по реализованным 3-очковым за карьеру

Защитник «Сиксерс» в понедельник сравнялся с прославленным снайпером по реализованным 3-очковым за карьеру.

Перед игрой с «Чикаго» Харден отставал от легенды «Индианы» на одно дальнее попадание. Он догнал Реджи благодаря точному броску в первой четверти, но в оставшееся время обошелся без точных 3-очковых (1 из 5).

Харден и Миллер теперь делят 3-е место в истории , на счету обоих по 2560 попаданий с дальней дистанции.

На 1-м месте Стефен Карри (3101), на 2-м – Рэй Аллен (2973).

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