41 очко и 13 передач Дариуса Гарлэнда помогли «Кливленду» победить в гостях «Индиану»

Защитник обновил личный рекорд результативности, набрав 41 очко в победном гостевом матче против «Индианы» (127:124).

Гарлэнд также сделал в матче 13 передач и реализовал победные штрафные броски за 14 секунд до конца встречи.

22-летний защитник реализовал 14 из 26 с игры, 4 из 9 из-за дуги, 9 из 9 с линии штрафных, а также сделал 5 подборов, 2 перехвата и 4 потери за 37 минут.

«Я просто играл в свой баскетбол. Партнеры по команде сказали мне не останавливаться и вселили в меня уверенность», – заявил после игры Гарлэнд.