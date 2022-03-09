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    41 очко и 13 передач Дариуса Гарлэнда помогли «Кливленду» победить в гостях «Индиану»

    Теги Кливленд Индиана НБА видео Дариус Гарлэнд Баскетбол

    Защитник «Кливленда» Дариус Гарлэнд обновил личный рекорд результативности, набрав 41 очко в победном гостевом матче против «Индианы» (127:124).

    Гарлэнд также сделал в матче 13 передач и реализовал победные штрафные броски за 14 секунд до конца встречи.

    22-летний защитник реализовал 14 из 26 с игры, 4 из 9 из-за дуги, 9 из 9 с линии штрафных, а также сделал 5 подборов, 2 перехвата и 4 потери за 37 минут.

    «Я просто играл в свой баскетбол. Партнеры по команде сказали мне не останавливаться и вселили в меня уверенность», – заявил после игры Гарлэнд.

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