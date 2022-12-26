Агент НБА: «Если Вембаньяма не травмируется, он станет величайшим игроком всех времен»

Теги НБА драфт НБА Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

По мнению одного из агентов НБА, форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма станет величайшим игроком всех времен, если сумеет избежать травм.

«Если он не травмируется, он станет величайшим игроком всех времен.

Вембаньяма выступает в одной из лучших и самых атлетичных лиг в мире. Он лучший игрок в лиге. Игроки, против которых он выступает, находятся на одном уровне с лучшими игроками конференции Pac-12, лучшими игроками NCAA, будущими игроками НБА. И он доминирует», – сказал агент.

18-летний француз является главным претендентом на 1-й номер драфта-2023.

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1 комментарий

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xamer 9
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Интересно, что вроде Дончич тоже из Европы, но таких дифирамб ему не пели, хотя тот с Реалом выиграл всё.
Или и правда Виктор пушка страшная, или просто хорошая пиар компания.
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