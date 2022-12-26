Агент НБА: «Если Вембаньяма не травмируется, он станет величайшим игроком всех времен»

По мнению одного из агентов , форвард « » станет величайшим игроком всех времен, если сумеет избежать травм.

«Если он не травмируется, он станет величайшим игроком всех времен.

Вембаньяма выступает в одной из лучших и самых атлетичных лиг в мире. Он лучший игрок в лиге. Игроки, против которых он выступает, находятся на одном уровне с лучшими игроками конференции Pac-12, лучшими игроками NCAA, будущими игроками НБА. И он доминирует», – сказал агент.

18-летний француз является главным претендентом на 1-й номер драфта-2023.

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