Жена Бриттни Грайнер: «Я была в отчаянии»

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА НБА Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Шерелл Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказала о воссоединении с супругой и о том, что она испытала, когда Бриттни находилась в российской тюрьме.

«Когда мы встретились, мы обе сразу расплакались. Я стояла вся в слезах, кто-то подбежал и протянул мне носовой платок. Он определенно был нужен.

Я была в отчаянии много дней. Я старалась не терять голову, но я человек. Тем не менее, я ни за что не потеряла бы надежду», – рассказала Шерелл Грайнер.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена в результате обмена заключенными.

Двукратная олимпийская чемпионка провела в тюрьме 294 дня.

«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sport Gr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спортс,хорош уже,это тему набила оскомину и не интересна даже хомячка,любящим смаковать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Деревенский Кобе
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Жена Бриттни Грайнер" - чёт глаза режет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Стас Тельных
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фут.Боль
Жена баскетболистки. Сложно это воспринимать.
Ох сейчас представители "прогрессивного мира" накинутся на тебя😁😁😁😁
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жена баскетболистки. Сложно это воспринимать.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Объелся
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Их же ещё прямо перед новогодними праздниками обменяли. Можно сказать в дедлайн
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий