Жена Бриттни Грайнер: «Я была в отчаянии»

Шерелл Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказала о воссоединении с супругой и о том, что она испытала, когда Бриттни находилась в российской тюрьме.

«Когда мы встретились, мы обе сразу расплакались. Я стояла вся в слезах, кто-то подбежал и протянул мне носовой платок. Он определенно был нужен.

Я была в отчаянии много дней. Я старалась не терять голову, но я человек. Тем не менее, я ни за что не потеряла бы надежду», – рассказала Шерелл Грайнер.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена в результате обмена заключенными.

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