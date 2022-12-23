Андрей Ватутин: «Давление на легионеров есть, и на европейцев оно намного сильнее, чем на американцев»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о формировании состава команды в текущих геополитических условиях.

«Стратегия – дать проявить себя российским игрокам. Да, есть позиции, где не обойтись без иностранцев, грех, например, не использовать Милутинова. Российский рынок – конкурентная среда, здесь не купишь по щелчку кого хочешь, не встретив возражений соперников. Поэтому там, где не смогли усилиться россиянами, усилились иностранцами.

Было непросто, легионеры по понятным причинам в Россию не рвутся. К счастью, разрешилась ситуация с , осложнявшая зарубежную селекцию. Но перед иностранными спортсменами, выступающими сейчас в России, хочется снять если не шляпу, то как минимум бейсболку. Они получают хорошие деньги, но не только деньгами определяются поступки людей. Несмотря на происходящее, парни отрабатывают свои контракты на 100%.

Уровень Николы Милутинова – пятерка лучших игроков Евролиги, однако он сам захотел остаться в ЦСКА. У Милутинова на начало сезона оставался еще год контракта, он жаждет выиграть Лигу ВТБ после неудачи в мае. Наконец, сербу просто комфортно в команде и в Москве. Контракт у него немаленький, это тоже аргумент, но сильна и спортивная мотивация. Вы знаете мой принцип: кто хотел уйти, тот ушел, препятствий клуб не чинил. Никола об уходе даже не думал.

Есть ли давление на других легионеров? Лучше спросить у них, но знаю: давление есть, и на европейцев оно намного сильнее, чем на американцев. Америка как бы в стороне от событий, которые разворачиваются в Европе, а вот европейским легионерам достается, поэтому их решение играть у нас вызывает искреннее уважение», – заявил Ватутин.

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