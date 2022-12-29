Богдан Богданович – о «Фенербахче»: «Надеюсь, что наши пути снова пересекутся»

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Атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович признался, что хотел бы когда-нибудь вернуться в турецкий «Фенербахче», за который он провел три сезона до отъезда в НБА.

«Да, я слежу за «Фенербахче», когда получается. Они хорошо играют, у них хорошая химия. Но требуется время, нельзя постоянно побеждать, побеждать и побеждать. Я знаю, болельщики ждут от команды победы в каждом матче, каждом чемпионате, каждом кубке. Но нельзя побеждать в каждом сезоне.

Когда я вернусь? Кто знает. Надеюсь, что наши пути снова пересекутся. Я люблю их и очень скучаю по ним», – сказал Богданович.

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