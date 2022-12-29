Лука Вильдоса: «Не думаю о возвращении в НБА. Я туда не вписался»

Аргентинский разыгрывающий « » объяснил, почему он не вернется в НБА.

«Я не получил в НБА тот шанс, который надеялся получить, но теперь я здесь, чтобы доказать, что умею играть в баскетбол. Время, которое я провел в НБА, очень помогло мне. Я чувствую себя лучше физически, сильнее.

Честно говоря, не думаю о возвращении в НБА.

НБА отличается от Европы. Это другой уровень, лучшая лига в мире. Ты должен сражаться каждый день. На твоей позиции играют 4-5 человек, которые пытаются завоевать место в команде. Поэтому каждый раз, когда ты промахиваешься, ты знаешь, что если кто-то забросит еще один мяч, он займет твое место, кем бы ты ни был.

Я туда не вписался. Именно так. Это больно, но это правда», – сказал Вильдоса.

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