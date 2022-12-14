Фанаты баскетбольной «Црвены Звезды» скандировали «Аргентина, Аргентина!» после оглашения диктором результата 1/2 ЧМ. MVP игры стал аргентинец Вильдоса

Болельщики «Црвены Звезды» скандировали «Аргентина, Аргентина» в матче против «Жальгириса».

Наиболее результативным игроком матча баскетбольной Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом» (77:73) стал аргентинец Лука Вильдоса, набравший 27 очков. На трибунах можно было заметить флаги Аргентины в поддержку игрока.

После объявления диктором результата в матче 1/2 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии (3:0) болельщики «Црвены Звезды» начали скандировать: «Аргентина, Аргентина!».

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