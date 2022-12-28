«Олимпиакос» выиграл все матчи чемпионата, Кубка и Суперкубка Греции в 2022 году

« » отметился историческим достижением, выиграв все 37 матчей национальных турниров в 2022 году.

Команда Георгиоса Барцокаса одержала 25 побед в регулярном чемпионате Греческой лиги, 8 побед в плей-офф Греческой лиги, 2 победы в Кубке Греции и 2 победы в Суперкубке Греции.

Вдобавок ко всему, «Олимпиакос» продлил победную серию в матчах с принципиальным соперником, « ». «Красные» выиграли все 7 противостояний в 2022 году: 4 в Греческой лиге-21/22, 1 в Греческой лиге-2022/23, 1 в финале Кубка и 1 в финале Суперкубка.

В последний раз «Олимпиакос» проигрывал в национальных турнирах 22 ноября 2021 года («Панатинаикосу»). Следующий матч команды в чемпионате Греции состоится 8 января 2023 года. К этому моменту длительность беспроигрышной серии достигнет 412 дней.

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